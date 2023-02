Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Inflationssorgen lasten auf US-Börsen – Moderna-Aktie gerät unter Druck

Die Experten von Goldman Sachs erwarten mittlerweile sogar drei weitere Zinsschritte in den USA. Die wichtigsten Indizes liegen zunächst im Minus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Inflationssorgen lassen die Anleger an der Wall Street zum Wochenschluss nicht los. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag am Freitag unverändert bei 33.747 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,9 Prozent auf 4053 Zähler, der Index der Technologiebörse Nasdaq gab 1,1 Prozent ab auf 11.708 Punkte.

Die hohe Inflation in den Vereinigten Staaten hält sich bislang hartnäckig. Das Ziel der Notenbank Fed – eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent – bleibt noch weit entfernt. An den Terminmärkten wird damit gerechnet, dass noch mindestens zwei weitere Zinsanhebungen in diesem Jahr bevorstehen.

Die Investmentbank Goldman Sachs geht mittlerweile sogar von drei Schritten aus, die im März, Mai und Juni kommen könnten. Der Zinsgipfel würde damit erst Mitte des Jahres bei einer Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent erreicht sein.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen