Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen eröffnen leicht im Plus – New Yorker Wirtschaftsindex fällt rapide

Die Anleger an der Wall Street hoffen, dass ein Zahlungsausfall der USA noch abgewendet werden kann. US-Präsident Biden hat neue Verhandlungen mit Kongressführern angekündigt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die US-Börsen starten nach einer zweiwöchigen Verlustserie mit einem leichten Plus in den Handel. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte eröffnete leicht im Plus bei 33.318 Zählern. Auch der breiter gefasste S&P 500 zog 0,1 Prozent auf 4128 Punkte an. Der Index der Technologiebörse Nasdaq eröffnete ebenfalls fester mit 12.299 Punkten.

US-Präsident Joe Biden hatte am Wochenende ein Treffen mit Kongressführern am Dienstag angekündigt. Er zeigte sich optimistisch, dass rechtzeitig eine Vereinbarung zur Anhebung der Kreditobergrenze des Landes erzielt werde, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. Die monatelange Pattsituation im Schuldenstreit hat die weltweiten Konjunktursorgen verstärkt.

„In Anbetracht der Tatsache, dass ein fester Termin für die Schuldenobergrenze näher rückt, ist es wahrscheinlicher, dass die Investoren diese Woche aufwachen und eine Lösung erwarten“, sagte Peter Andersen, Gründer von Andersen Capital Management. „Und da Washington schrittweise Informationen über den Fortgang der Gespräche herausgibt, stärkt das wahrscheinlich das Vertrauen der Anleger.“

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen