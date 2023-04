Dow Jones, S&P 500, Nasdaq US-Börsen geben nach – Nvidia legt gegen den allgemeinen Markttrend weiter zu

Die Aktien des Chipherstellers Nvidia sind seit Jahresbeginn bereits um rund 85 Prozent gestiegen. Am heutigen Dienstag sind sie erneut gefragt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Anleger an den US-Börsen halten sich am Dienstag eher zurück. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte fiel im Handelsverlauf um 0,4 Prozent, der breiter gefasste S&P 500 verlor 0,1 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq Composite pendelte um den Vortagesschluss und notierte bei 12.150 Stellen.

Während das zweitgrößte US-Geldinstitut Bank of America im ersten Quartal kräftigen Rückenwind von der Zinswende der US-Notenbank bekommen hat, hat der Rivale Goldman Sachs die Flaute im Investmentbanking einmal mehr zu spüren bekommen. „Wir sind weniger besorgt über Ergebnisse, da die Erwartungen gedämpft sind und die harten Daten für das erste Quartal im Allgemeinen immer noch stabil sind. Der Fokus der Anleger liegt eher auf den Prognosen“, sagte Mathieu Racheter, Chefstratege bei der Schweizer Privatbank Julius Bär.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen