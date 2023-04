US-Banken Goldman Sachs verpasst den Anleiheboom und verdient weniger

Die US-Investmentbank muss einen weiteren Rückschlag verkraften, während der Konkurrent Bank of America im ersten Quartal positiv überrascht.

Anders als viele Konkurrenten hat die US-Investmentbank im ersten Quartal weniger verdient. (Foto: dpa) Das Logo von Goldman Sachs an der New Yorker Börse.

Frankfurt Die Interpretation der Quartalsergebnisse von Goldman Sachs und der Bank of America ließen sich am Dienstag klar am Börsenkurs ablesen. Weil Goldman vom Boom an den Anleihemärkten nicht profitieren konnte, und die Einnahmen in diesem wichtigen Geschäft in den ersten drei Monaten um 17 Prozent fielen, sackte der Aktienkurs zur Eröffnung an der Wall Street um knapp vier Prozent ab.

Bei der Bank of America dagegen sorgten die heftigen Kursschwankungen an den Bondmärkten wie bei den meisten anderen US-Banken für Hochbetrieb in den Handelssälen. Beim zweitgrößten US-Geldhaus stiegen die Einnahmen aus dem Anleihehandel im ersten Quartal um 30 Prozent. Die Folge: Im frühen US-Handel kletterte die Aktie um 0,7 Prozent.

Insgesamt ist der Gewinn von Goldman im Auftaktquartal auf 3,09 Milliarden Dollar zurückgegangen von 3,83 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Die konzernweiten Erträge fielen um fünf Prozent auf 12,2 Milliarden Dollar. Experten hatten mit höheren Einnahmen gerechnet.