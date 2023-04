Quartalszahlen Große US-Banken trotzen der Krise

Wall-Street-Häuser wie JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo melden deutliche Gewinnsprünge. Kleine Institute dagegen leiden unter den Folgen der hohen Zinsen.

Die US-Bank habe seit dem Aus der SVB Mitte März gut 50 Milliarden Dollar an frischen Einlagen angezogen, sagte Finanzchef Jeremy Barnum. (Foto: Reuters) JP-Morgan-Zentrale in New York

New York In Amerikas Bankenlandschaft zeichnet sich eine Zweiteilung ab: Die Großbanken wie JP Morgan Chase, Citigroup und Wells Fargo profitieren von den deutlich gestiegenen Leitzinsen, wie die am Freitag veröffentlichten Quartalszahlen zeigen. Kleinere Kreditinstitute dagegen sind genau wegen der hohen Zinsen extrem unter Druck geraten. Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) im März wurde durch die Folgen der hohen Zinsen ausgelöst und hat eine Vertrauenskrise bei Amerikas Regionalbanken ausgelöst.

Die großen Wall-Street-Häuser profitierten in den ersten drei Monaten des Jahres vor allem von stark gestiegenen Zinsüberschüssen. Das liegt vor allem daran, dass die Banken die Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) kaum an die Sparer weitergegeben haben, jedoch deutlich höhere Zinsen für die Vergabe von Krediten verlangen.