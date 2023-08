 Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: US-Börsen legen nach Arbeitsmarktdaten zu

Die Anleger blicken auf Daten zum Arbeitsmarkt, die Hinweise auf kommende Zinsschritte geben können. Ein chinesischer Elektroautohersteller verliert deutlich.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Düsseldorf Die US-Indizes haben nach neuen Arbeitsmarktdaten zugelegt. Der Dow Jones stieg zeitweise um 0,6 Prozent auf 34.756 Punkte, während der Technologieindex Nasdaq um 1,6 Prozent auf 13.925 Punkte kletterte und der breitere S&P-500-Index um 1,2 Prozent auf 4488 Zähler zulegte.

Die Zahl der offenen Stellen in den USA – ein Maß für die Nachfrage nach Arbeitskräften – sank stärker als erwartet: Diese auch für die Notenbank Fed wichtige Kennziffer fiel per Ende Juli auf 8,827 Millionen, wie das Arbeitsministerium am Dienstag zu seiner monatlichen Umfrage (Jolts) mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 9,465 Millionen gerechnet. Zugleich wurde der Vormonatswert auf 9,165 Millionen von 9,582 Millionen nach unten revidiert.

