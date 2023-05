Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street legt leicht zu - Hoffnung im Schuldenstreit

Die Anleger an der Wall Street hoffen, dass ein Zahlungsausfall der USA noch abgewendet werden kann. US-Präsident Biden hat neue Verhandlungen mit Kongressführern angekündigt.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt Die Anleger an der Wall Street haben am Montag zunehmend auf eine Einigung im US-Schuldenstreit gesetzt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte rückte bis zum frühen Nachmittag in New York um 0,2 Prozent auf 33.353 Punkte vor. Der breiter gefasste S&P 500 verbesserte sich um 0,3 Prozent auf 4135 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq erhöhte sich um 0,5 Prozent auf 12.340 Stellen.

US-Präsident Joe Biden hatte am Wochenende ein Treffen mit Kongressführern für Dienstag angekündigt. Er zeigte sich optimistisch, dass rechtzeitig eine Vereinbarung zur Anhebung der Kreditobergrenze des Landes erzielt werde, um einen Zahlungsausfall abzuwenden. Die monatelange Pattsituation im Schuldenstreit hat die weltweiten Konjunktursorgen verstärkt.

