Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street steigt zum Auftakt der Inflationsdaten-Woche

Die Investoren warten mit Spannung auf die für Donnerstag geplanten Daten zur US-Teuerungsdate. Daraus erhoffen sie sich Aufschluss über die Zinspolitik.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

Frankfurt In Erwartung der US-Inflationszahlen am Donnerstag griffen die Anleger an der Wall Street bereits zum Wochenauftakt bei Aktien zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte am Montag gut ein Prozent höher bei 35.446 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 gewann 0,7 Prozent auf 4509 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq rückte um 0,3 Prozent auf 13.945 Punkte vor.

Die Investoren erhoffen sich aus der Entwicklung der Verbraucherpreise Hinweise, dass die jüngste Zinserhöhung der US-Notenbank Fed in ihrem Kampf gegen die Inflation auch die vorerst letzte war. Die Währungshüter haben angekündigt, bei ihrem nächsten Entscheid verstärkt die Datenlage zu beachten.

Dabei fielen die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten Experten zufolge uneinheitlich aus. „Vor diesem Hintergrund gewann die Veröffentlichung der US-Inflationszahlen im Laufe dieser Woche erneut an Bedeutung“, sagte Ricardo Evangelista, Analyst beim Handelshaus ActivTrades.

