Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Wall Street vor Preisdaten im Plus – Meta steigt mehr als drei Prozent

Technologiewerte geben der Nasdaq einen Schub nach oben. Der Ölpreis dreht ins Plus.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Die Stimmung an der Wall Street hellt sich vor den mit Spannung erwarteten Inflationsdaten auf. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Montag 1,1 Prozent höher auf 34.245 Punkten. Der technologielastige Nasdaq rückte 1,5 Prozent auf 11.891 Punkte vor. Der breit gefasste S&P 500 legte 1,1 Prozent auf 4137 Punkte zu.

Vor allem Schwergewichte wie Apple, Amazon und Microsoft konnten sich mit einem Plus zwischen 1,9 und 3,1 Prozent von jüngsten Verlusten erholen. Das gab der Nasdaq einen Schub nach oben. Wieder aufgeflammte Zinssorgen hatten die Wachstumsunternehmen in der vergangenen Woche unter Druck gesetzt. Nun blicken die Anleger mit Spannung auf die für Dienstag erwarteten US-Inflationsdaten, die Experten zufolge die weitere Zinspolitik der US-Notenbank Fed mitbestimmen werden.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen