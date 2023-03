Dow Jones, S&P 500, Nasdaq Zinssorgen an der Wall Street – Aktie der Kryptobank Silvergate stürzt 47 Prozent ab

Tesla-Chef Elon Musk reichte mit seinen strategischen Äußerungen auf dem Investorentag nicht an die hohen Erwartungen heran. Die Aktie gibt deutlich nach.

Ein Straßenschild an der New York Stock Exchange. (Foto: Reuters) Wall Street

New York Zinssorgen und ein Kursrutsch bei Tesla haben die Stimmung am US-Aktienmarkt am Donnerstag getrübt. Der Index der Technologiebörse Nasdaq <.IXIC> verlor 0,6 Prozent auf 11.306 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 sank um 0,4 Prozent auf 3935 Zähler. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte stand 0,1 Prozent höher bei 32.708 Punkten.

Die jüngsten Arbeitsmarktdaten verstärkten die Wetten an den Börsen auf weiter steigende Zinsen. Die Zahl von Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe sank in der Vorwoche erneut. Zudem wurden die Lohnstückkosten nach oben revidiert. „Steigende Löhne, sinkende Produktivität - nichts läuft gerade zugunsten der Märkte“, sagte Jack Albin, Investment-Stratege bei Cresset Capital. Staatsanleihen flogen aus den Depots, was die Rendite der zehnjährigen Bonds auf 4,073 Prozent hochjagte.

