Nikkei, Topix & Co Asien-Börsen nach Lockdown-Ende in Schanghai stabil

Inflationsängste dämpfen jedoch den Enthusiasmus der Anleger. Der japanische Nikkei lag bis zu Mittagspause leicht in der Gewinnzone.

Die Stimmung an den asiatischen Märkten war am Mittwoch etwas optimistischer. (Foto: AP) Börsen Asien

Tokio Die Märkte in Asien stabilisieren sich nach der Wiedereröffnung Schanghais am Mittwoch. Doch die weltweit steigende Inflation lässt die Anleger nicht los. „Die Märkte rechnen mit Zinserhöhungen im Juni in Großbritannien, den USA, Schweden, Australien und Kanada“, sagte Kit Juckes, Analyst bei Societe Generale. „Je mehr sich die Märkte auf die Inflationsdaten und die Maßnahmen der Zentralbanken konzentrieren, desto wahrscheinlicher ist ein holpriger Start in den Sommer, was die Risikostimmung angeht – und ein starker Dollar“.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,7 Prozent höher bei 27.471 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 1,3 Prozent und lag bei 1938 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

