 Nikkei, Topix & Co: Asien-Börsen ohne klare Richtung

Anleger in Asien sind weiter zurückhaltend. Die geldpolitische Straffung der Zentralbanken weltweit dämpft weiterhin die Kauflaune.

Tokio Die Märkte in Asien schlagen am Donnerstag unterschiedliche Richtungen ein. Die Stimmung an den Aktienmärkten blieb nach Wochen volatilen Handels fragil, da weltweit die Zentralbanken den Weg der Straffung der US-Notenbank Fed fortsetzen und die anhaltenden Sorgen über das globale Wachstum das Vertrauen schwächten.

„Ich glaube nicht, dass die Weltwirtschaft vor einer Verlangsamung steht, ich glaube, es verlangsamt sich bereits. Und aus diesem Grund liegt das Potenzial für gute Investitionen im Moment vor allem auf Short-Position“, sagte Barbara Ann Bernard von Wincrest Capital auf dem Reuters Global Markets Forum.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 0,1 Prozent tiefer bei 26.664 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,3 Prozent und lag bei 1883 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,3 Prozent.

