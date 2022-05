Nikkei, Topix & Co Gedämpfte Kauflaune an den asiatischen Börsen

Anleger in Asien sind weiter zurückhaltend. Zu den Gewinnern in Japan zählen Airline-Werte, während Chip-Titel auf der Verliererseite notieren.

Die konjunkturelle Abkühlung lastet auf den Anlegern. (Foto: AP) Märkte

Tokio Angesichts der unsicheren wirtschaftlichen Aussichten haben sich die japanischen Aktienanleger am Donnerstag zurückgehalten. Der Nikkei-Index verlor 0,3 Prozent auf 26.604 Punkte. Der breiter gefasste Topix-Index lag minimal im Plus. Der Ausblick für die Weltwirtschaft bleibe ungewiss und aus dem heimischen Markt mangele es auch an Impulsen, sagte ein Händler.

Etwas Unterstützung erhielt die Börse von den am Mittwochabend veröffentlichten Protokollen der jüngsten Fed-Sitzung. In den sogenannten Minutes signalisierte die US-Notenbank wie erwartet weitere Zinserhöhungen um einen halben Prozentpunkt für die Sitzungen im Juni und Juli. Einige Investoren hatten befürchtet, dass die Protokolle Hinweise auf ein noch aggressiveres Straffungstempo der Fed in den kommenden Monaten geben könnten.

Zu den größten Gewinnern an der Tokioter Börse zählte der Airlinesektor mit einem Plus von zwei Prozent. Auf der Verliererseite standen dagegen Chipwerte wie Tokyo Electron und Advantest, die jeweils 2,5 und 3,2 Prozent nachgaben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen