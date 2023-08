 Nikkei und Topix: China halbiert Stempelsteuer – Aktienmärkte mit Gewinnen

Die Regierung in China kündigt neue Maßnahmen zur Stützung der Märkte an. Die Anleger reagieren positiv. Die Aktie des Immobilienentwicklers Evergrande bricht um 87 Prozent ein.

Die Anleger in Asien gehen optimistisch in die neue Woche.

Tokio Nach der Ankündigung neuer Maßnahmen zur Stützung der krisengeschüttelten chinesischen Märkte erholen sich die Börsen am Montag. Die Regierung in Peking kündigte an, die Stempelsteuer auf den Aktienhandel zu halbieren und weitere Maßnahmen zur Unterstützung des Immobilienmarktes zu ergreifen.

„Wir glauben, dass diese jüngsten Maßnahmen im Einklang mit der Direktive des Politbüros vom Juli stehen, als die Behörden versprachen, Chinas Kapitalmärkte wiederzubeleben, aber sie stellen keinen bedeutenden Anstieg der politischen Unterstützung für die Wiederbelebung der Realwirtschaft dar“, schrieben die Analysten von Nomura in einer Notiz.

Die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte beträgt seit Montag lediglich noch 0,05 Prozent, wie das chinesische Finanzministerium in der Nacht mitteilte. Zugleich kündigten die Börsenaufseher des Landes an, bei Börsengängen von Unternehmen auf die Bremse zu treten – allerdings ohne konkrete Maßnahmen zu nennen.

Die Börse in Shanghai legte um 2,6 Prozent zu. Der CSI-Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gewann 2,7 Prozent.

