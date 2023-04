 Rente: Strategien für finanzielle Sicherheit im Ruhestand

Die gesetzliche Rente wird nicht reichen. Aber wer rechtzeitig die richtigen Weichen stellt, kann die Zeit nach dem Berufsleben ohne Geldsorgen genießen.

Bei vielen Menschen machen Kollegen und Geschäftspartner einen wesentlichen Teil der sozialen Kontakte aus. Im Ruhestand schrumpft dieser Kreis schnell auf die eigene Familie zusammen.

München Es gibt diese Prospekte von Finanzdienstleistern voll glücklicher Grauhaariger, die es geschafft haben: Sie sind finanziell sorgenfrei und genießen ihren Ruhestand. Nun können sie nachholen, wofür im Berufsleben entweder zu wenig Zeit oder zu wenig Geld da war.

Die Realität sieht oft anders aus. Mit dem Ruhestand kommt die Ernüchterung: Weil die Rente nicht so hoch ausfällt wie erhofft. Weil die private Vorsorge doch nicht so spitze lief. Oder weil das Leben ohne Arbeit nicht so süß ist wie erwartet. Um diese Schocks zu vermeiden ist es wichtig, bereits lange vor dem Ruhestand die richtigen Weichen zu stellen.

Wie das geschehen kann, hat das Handelsblatt aus Gesprächen mit Ruhestandsplanern, einer Psychologin und Versicherungsexperten zusammengetragen. Dabei geht es nicht nur um die richtige Geldanlage. Sondern auch darum, wie die Rente gestaltet werden kann, dass sie sicher ist und um die Frage, welche unvorhergesehenen Ausgaben im Ruhestand noch kommen können.

