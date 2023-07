Abbvie Pharmakonzern baut mit KI Datenbank für Wissenschaftler auf

Mit Methoden der Künstlichen Intelligenz hat der Pharmakonzern Abbvie in den vergangenen Jahren eine eigene Wissenschaftsliteraturdatenbank aufgebaut.

Die Nutzer der Datenbank können sich wie bei Musikstreaming-Diensten Hitlisten zusammenstellen und Vorschläge machen lassen. (Foto: obs) Künstliche Intelligenz

Frankfurt Jedes Jahr gib es laut Experten des TIB - Leibniz-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften - rund 2,5 Millionen neue Forschungsveröffentlichungen. Schätzungen zufolge verdoppelt sich die wissenschaftliche Literatur alle 17 Jahre. Bei diesem Tempo kann kein Mensch Schritt halten und den Überblick behalten. Die Forschung läuft Gefahr, durch die Unübersichtlichkeit geschwächt zu werden. Deswegen wird beispielsweise an Instituten wie dem TIB, aber auch in der Industrie daran gearbeitet, mit Hilfe neuer Such- und Analysesysteme den Zugang zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verbessern, um sie effizienter nutzen zu können.

