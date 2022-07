Oldtimer-Ranking 2022 Das sind die beliebtesten Oldtimer-Modelle von Mercedes, VW und Porsche

Oldtimer sind gefragt, immer mehr von ihnen tummeln sich auf den Straßen – was sich in stark gestiegenen Preisen niederschlägt. Welche Modelle besonders verbreitet sind.

Düsseldorf Liegt es am markanten Design? Am besseren Rostschutz? An der Liebe zur Mechanik? Viele Faktoren dürften eine Rolle spielen, um den Wunsch vieler Menschen nach einem Oldtimer zu erklären. Denn die Oldies sind gefragt, immer mehr tummeln sich auf den Straßen – was sich in hohen Preisen niederschlägt. Dabei muss es nicht einmal ein alter Ferrari sein. Alte Mercedes-Modelle und der VW-Käfer führen die Hitliste der begehrtesten Oldtimer an.

Von wegen altes Eisen: Innerhalb von gut zwei Jahrzehnten haben sich die Preise für Oldtimer fast verdreifacht. Die Unterschiede sind allerdings gewaltig – sie reichen von ein paar tausend Euro bis zu mehreren Millionen.

Die Top 5 der begehrtesten Oldtimer tragen entweder einen Mercedes-Stern oder das VW-Logo auf der Haube. Das hängt sicherlich mit den (noch) überschaubaren Preisen zusammen: Ein Bugatti aus den 1930er Jahren kommt ungleich teurer.