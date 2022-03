Gastkommentar Anteilseignern droht massiver Machtverlust

Der Entwurf des Justizministeriums für die virtuelle Hauptversammlung verabschiedet sich vom Kern der Aktionärs-Demokratie, rügt Marc Tüngler.

Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW): Der Aktionärsschützer sieht die Neuregelung der virtuellen HVs kritisch. (Foto: dpa) Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz

Die Hauptversammlung (HV) ist für Aktionäre die zentrale Veranstaltung des Jahres. An diesem Tag stimmen die Anteilseigner nicht nur über Tagesordnungspunkte wie etwa die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat oder Gewinnverwendung und Vorstandsvergütung ab. An diesem Tag können sie auch direkt Fragen an den Vorstand richten und haben ein Recht auf Auskunft. Für die Eigentümer und besonders für Privatanleger ist die HV damit der einzige Termin, an dem das Management ihnen direkt Rede und Antwort stehen muss.

Das ist für Vorstände und Aufsichtsräte natürlich nicht immer angenehm – gleichzeitig ist es aber auch eine Selbstverständlichkeit. Die meisten börsennotierten Gesellschaften können sie mit überschaubarem zeitlichen und finanziellen Aufwand bewältigen. Im Zeichen der Coronapandemie hat sich das dramatisch verändert. Da Präsenzversammlungen wegen des Infektionsrisikos nicht mehr möglich waren, erlaubte der Gesetzgeber zeitlich beschränkt rein virtuelle Aktionärstreffen mit deutlich eingeschränkten Frage-, Rede- und Anfechtungsrechten.