 Gastkommentar: Die Welt wird gerade neu verteilt – und wir schwächen unsere Industrie weiter selbst

Düsseldorf Deutschland ist ein Industrieland. Noch jedenfalls. Denn unsere starke industrielle Basis, ein Fundament des Wohlstands unseres Landes und ein Stützpfeiler der Wirtschaft in ganz Europa, ist bedroht. Eine Deindustrialisierung in Deutschland und Europa ist nicht länger nur ein Schreckgespenst, sondern eine sehr reale Gefahr – so groß sind die Herausforderungen in den zurückliegenden zwei Jahren geworden.

Die Coronakrise war bereits ein echter Härtetest für die Resilienz der Industrie. Sie hat diesen Test bestanden, aber noch nicht ganz verdaut. Nun steht die Industrie im perfekten Sturm. Er speist sich aus den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, aber auch aus hausgemachten Defiziten.

Mit Corona war die Anfälligkeit globaler Lieferketten bereits offenkundig geworden. Auch hatte sich schon angedeutet, dass die Interessen wichtiger Akteure der Weltwirtschaft auseinanderdriften. Durch den Krieg sind die Zweifel zur Gewissheit geworden, dass es kein Zurück mehr zum Status quo ante geben wird.

Russland hat sich als politischer und wirtschaftlicher Partner vollends diskreditiert, mit Blick auf China und sein Gebaren um Taiwan wächst das Unbehagen, hier könnte Ähnliches drohen. Derweil stottert der Welthandel, die Globalisierung stockt, Handelsströme verschieben sich. Logistikdienstleistungen sind zum Luxusgut, wichtige Vorprodukte in allen Bereichen zur Mangelware geworden. Die Inflation erreicht nicht nur hierzulande ungeahnte Höhen, und insbesondere die Energiemärkte sind völlig aus den Fugen geraten.

„Die kurzfristigen Folgen der Energiekrise sind fatal“

Die Fehler der Vergangenheit in der deutschen Energiepolitik wurden dabei schonungslos offengelegt. Heute wissen alle, dass der gleichzeitige Ausstieg aus Kernkraft und Kohle, kombiniert mit einer halbherzigen Energiewende und einer blauäugig immer weiter verstärkten Abhängigkeit von russischen Energielieferungen, ein toxisches Gemisch gewesen ist.

Jetzt wird radikal umgesteuert, und das ist alternativlos. Doch die kurzfristigen Folgen der Energiekrise sind fatal, nicht nur für die vielen Menschen im Land, die sich das Heizen kaum noch werden leisten können, sondern auch für die Industrie.

Die exorbitant gestiegenen Energiekosten bedrohen die Wettbewerbsfähigkeit energieintensiver Produktion in Deutschland und Europa. Bleiben die deutschen Energiepreise auf dem derzeitigen Niveau, dann werden wir erleben, dass reihenweise Betriebe in deutschen Schlüsselindustrien schließen. Und was jetzt an wettbewerbsfähigere Regionen wie die USA verloren geht, wird nicht zurückkommen.

Eine spürbare Entlastung der Industrie bei den Energiekosten tut daher not. Bisher aber bleibt die Industrie weitgehend außen vor, wenn in Berlin diskutiert und entschieden wird, wie man die wirtschaftlichen Folgen der Energiekrise abfedern kann.

„Industrie kann nicht Schritt halten mit dem Tempo der bürokratischen Auflagen“

Genauso unverständlich ist es, dass in einer Situation hoher wirtschaftlicher Anspannung die regulatorischen Daumenschrauben weiter massiv angezogen werden. Die Industrie zieht voll mit bei der nachhaltigen Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft. In vielen Bereichen ist die deutsche Industrie sogar internationaler Technologieführer. Aber sie kann beim besten Willen kaum Schritt halten mit dem Tempo, in dem bürokratische Auflagen und Umweltvorgaben verschärft werden.

Die Chemiebranche beispielsweise sieht sich seitens der EU mit einer immer restriktiveren Chemikalienpolitik konfrontiert, die schlicht verbietet, was auch nur im Entferntesten gefährlich sein könnte. Diese Politik ignoriert, wie gut die Industrie potenzielle Gefahren im Griff hat. Und sie nimmt keinerlei Rücksicht darauf, dass Ersatzstoffe nicht im Eiltempo entwickelt werden können und Wettbewerber keine Hemmungen haben werden, in die entstehenden Marktlücken zu stoßen und ihre europäischen Konkurrenten so zu schwächen.

Bei der europäischen Regulierung haben wir Europäer es immerhin noch selbst in der Hand, hausgemachten Unfug abzuwenden. Und mit Abstrichen gilt dies auch in der Handelspolitik. Wenn Autokraten die Spielregeln nach Lust und Laune ändern, müssen diejenigen Länder enger zusammenrücken, die sich Freiheit und Demokratie verpflichtet fühlen.

Ceta, das Handelsabkommen mit Kanada, scheint immerhin wiederbelebt zu werden, wenngleich es immer noch nicht überall in Europa ratifiziert ist, auch nicht in Deutschland. Aber wenn Bundesfinanzminister Christian Lindner eine Wiederaufnahme der 2016 ausgesetzten Gespräche zwischen der EU und den USA über das Handelsabkommen TTIP anregt, erntet er umgehend Kritik, nicht zuletzt vom grünen Koalitionspartner, der tunlichst auch hier auf die Höhe der Zeit kommen sollte.

„Die Industrie ist kein notwendiges Übel, sondern Motor des Fortschritts“

Wer auf den globalen Märkten unterwegs ist, und das gilt für große Teile der deutschen und europäischen Industrie, der kommt ohnehin um eine Erkenntnis nicht herum: Die Welt wird gerade neu verteilt, und ausgerechnet in dieser heiklen Phase schwächen wir uns weiter selbst. Dabei ginge es gerade jetzt darum, pragmatisch und ideologiefrei das Richtige zu tun – und das Richtige schnell zu tun.

Die dramatische Kehrtwende in der Energiepolitik zeigt, dass mehr geht, als wir uns selbst zugetraut hätten. Über den Ausbau der Energieinfrastruktur wird nicht länger nur diskutiert, sie nimmt endlich Fahrt auf. Die Hürden für den Zubau von Erneuerbare-Energien-Kapazitäten werden niedriger. Und LNG-Terminals werden in Rekordzeit genehmigt und gebaut.

Das ist Entbürokratisierung, wie sie die Industrie seit Langem fordert. Sie sollte nicht nur im Energiebereich, sondern auf breiter Front auch in Europa stattfinden.

Wir sollten als Gesellschaft das im Angesicht der Krise entstandene Momentum nutzen, um die Akzeptanz für den dringend notwendigen Ausbau kritischer Infrastrukturen zu fördern. Um das Bewusstsein dafür zu stärken, dass Veränderungen notwendig und möglich sind. Um die Grundlagen dafür zu festigen, dass wir gestärkt aus dieser Bewährungsprobe hervorgehen können.

Dazu gehört unbedingt eine leistungs- und wettbewerbsfähige Industrie. Sie ist kein notwendiges Übel, sondern ein Motor des Fortschritts und ein Garant für nachhaltigen Wohlstand. Wir sollten uns nicht der Illusion hingeben, dass eine Deglobalisierung uns an Drittländer verlorene Produktion in großem Stil wieder zurückbringen könnte. Sorgen wir vielmehr gemeinsam dafür, dass die Industrie, die wir heute in Deutschland und in ganz Europa haben, auch in Zukunft noch zeigen kann, was sie für uns alle wert ist.

Der Autor: Matthias Zachert ist Vorstandsvorsitzender der Lanxess AG.

