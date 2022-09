Gastkommentar Wir haben jetzt die Chance, eine starke europäische Solarindustrie aufzubauen

Der russische Angriffskrieg in Osteuropa verdeutlicht uns Fehler der letzten 15 Jahre. Europa ist nicht nur abhängig von russischem Gas, sondern auch von chinesischen Solarmodulherstellern.

Während Deutschland nun einmal kaum Öl- und Gasvorkommen hat, sah es bei der Solarenergie zunächst anders aus. Die Bundesrepublik hat mit dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) im Jahr 2002 entscheidend dazu beigetragen, dass die Kosten für Erneuerbare rasch gesunken sind. Käufer von Solaranlagen wie Windparkinvestoren konnten solide Gewinne machen.

Der rasche Zubau, gepaart mit erfolgreicher, anwendungsorientierter Forschung, führte zu der gewünschten Senkung der Kosten erneuerbarer Energien, in der Photovoltaik (PV) innerhalb etwa einer Dekade um den Faktor zehn: von 50 Cent pro Kilowattstunde auf fünf Cent.

In sonnenreichen Gegenden der Welt wird Solarstrom bald für unglaubliche ein Cent pro Kilowattstunde produziert werden können! Wir hatten die Chance, seit 2005 den Aufbau der erneuerbaren Energien in Deutschland energisch voranzutreiben.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Finanziert wurde diese für die globale PV so überaus wichtige Entwicklung hin zu großskaliger, kosteneffektiver Produktion von deutschen Stromkunden durch die EEG-Umlage, und darauf dürfen wir stolz sein.

Der sehr rasche Zubau widersprach allerdings den Interessen der konventionellen Energiewirtschaft: Jede Kilowattstunde selbst erzeugter Strom ist eine Kilowattstunde weniger Bezug aus dem Netz.

Heute beziehen wir immerhin rund die Hälfte unseres Stroms aus erneuerbaren Energien. Hätte es bessere politische Weichenstellungen im letzten Jahrzehnt gegeben, könnten es heute leicht auch bereits 80 Prozent sein, bei geringeren Stromkosten.

Wir tauschen die Abhängigkeit von russischem Gas gegen die von chinesischen Solarmodulen

Heute, im Jahre 2022, ist unsere Perspektive so klar wie selten in den letzten 15 Jahren: Wir haben erkannt, dass wir so rasch wie möglich unsere Kapazitäten an erneuerbaren Energien zubauen müssen, um uns aus der gefährlichen Umklammerung durch die Verknappung importierter fossiler Brennstoffe zu befreien.

Nun erscheint aber ein ganz anderes Problem: Während die Produktion von Windkraftanlagen noch immer weitgehend in Europa zu Hause ist – auch weil die entsprechenden riesigen Anlagen nicht weit transportiert werden können –, sieht dies bei der Solarenergie ganz anders aus.

Nur noch weniger als fünf Prozent der global hergestellten Solarmodule werden in Europa produziert. Beim Herz der Solarmodule, den Solarzellen, sind es nur noch 0,4 Prozent.

Viele der asiatischen Solarzellhersteller sind Teil chinesischer Konzerne. Daher sind wir dabei, von einer Abhängigkeit von russischem Öl und Gas in eine viel stärkere Abhängigkeit von chinesischen Solarzellen zu gelangen.

Personalkosten spielen bei der hochautomatisierten Photovoltaikproduktion keine große Rolle

Es gab bereits eine veritable Solarproduktion in Deutschland und Europa, ausgelöst durch das EEG 2002. Während aber die chinesische Regierung im elften Fünfjahresplan 2008 die Photovoltaik zur Technologie von strategischem Interesse für die Volksrepublik China erklärte, gab es in Deutschland und Europa keine Industriepolitik zur Förderung dieser Zukunftstechnologie.

In China wurden große Mittel – Fachleute reden von etwa 50 Milliarden US-Dollar – als Kreditgarantien zum raschen Aufbau großer Produktionskapazitäten zur Verfügung gestellt. Rund 80 bis 90 Prozent dieser Kreditgarantien wurden in China nie ausgezahlt, da die chinesischen Solarfirmen bereits zwischen 2008 und 2012 durchaus profitabel arbeiteten.

>> Lesen Sie hier: 369 Milliarden Dollar: Das US-Klimaschutzpaket enttäuscht die Europäer

In Europa konnten im Aufbau befindliche Solarfirmen höchstens auf die begrenzten Mittel der EU-Regionalförderung zugreifen, weshalb die kleinere europäische Solarindustrie wesentlich in Ostdeutschland und auch auf Sizilien entstand. Ein großer Teil der chinesischen Investitionen in Höhe von 50 Milliarden Dollar floss aber nach Europa, im Schwerpunkt nach Deutschland, da wir die weltbesten PV-Ausrüster hatten.

In Abwesenheit gezielter Industriepolitik in Europa im letzten Jahrzehnt ist es nicht verwunderlich, dass die großen chinesischen PV-Produzenten heute den Weltmarkt dominieren. Dabei ist PV-Produktion eine hochautomatisierte Technik, Personalkosten machen bei der Herstellung nur noch fünf bis zehn Prozent der Kosten aus.

Der Grund für den Erfolg der chinesischen Produzenten waren also nicht geringere Löhne in China, sondern die Verfügbarkeit von Kapital für Investitionen, um den raschen Zubau in die Gigawatt-Skala zu finanzieren.

Die Photovoltaik steht vor einem beispiellosen Boom

Kommen wir zur heutigen Situation: Getrieben durch geringe Kosten von PV-Strom wie auch die rasch sinkenden Kosten der Speicherung sowie den Wunsch, uns so rasch wie möglich von fossiler Stromherstellung zu verabschieden, erwarten wir in den kommenden Jahren dieses Jahrzehnts einen beispiellosen PV-Boom.

In diesem Jahr erreichten wir die Marke von einem Terawatt (TW) global installierter Leistung, also 1000 Gigawatt (GW). Wesentliche Studien zum erforderlichen Strombedarf nach der Transformation auf nahe hundertprozentige erneuerbare Energien kommen übereinstimmend auf Werte um 50 Terawatt an PV, die wir in den nächsten beiden Jahrzehnten dringend zubauen müssen, um die schlimmsten Folgen der drohenden Klimakatastrophe noch zu vermeiden.

Von den heute jährlich installierten 250 GW werden wir zu Ende des Jahrzehnts auf mehrere Terawatt pro Jahr kommen müssen, um im folgenden Jahrzehnt die Chance zu haben, circa 50 Terawatt zu erreichen.

Das große Wachstum der PV-Industrie liegt also noch vor uns. Da ist es sehr vorteilhaft, dass wir gerade jetzt dabei sind, den Übergang von der zweiten Generation der PV-Technologie auf die dritte Generation zu starten. In diesem Wechsel liegt eine große Chance für den (Wieder-)Aufbau einer europäischen Solarindustrie.

Abnahmegarantien für Solarstrom könnten das Vertrauen der Investoren steigern

Zum Glück haben wir heute unsere Lektionen gelernt: Wir wissen, wie man durch gezielte Industriepolitik den Aufbau politisch erwünschter Technologien fördern kann. Wir haben das bei der Batterieproduktion gezeigt und versuchen es gerade auch in einer zweiten Generation von Mikroelektronik, also Chipproduktion, und auch beim grünen Wasserstoff umzusetzen.

Als ersten Schritt sollten wir in der EU endlich die PV-Produktion zum „Important Project of Common European Interest“ (IPCEI) erklären, um nationale Förderung zu ermöglichen. Zudem sollten wir einen umfassenden Plan zum Aufbau einer konkurrenzfähigen PV-Produktionsindustrie entwickeln.

Seit letztem Jahr haben sich bereits in einer europäischen Initiative die wesentlichen Akteure zusammengeschlossen. Erster Schritt wird die genannte IPCEI-Initiative sein, gefolgt von weiteren Initiativen, um den Aufbau dieser Industrie lokal zu fördern.

Wesentlich dabei könnten außer Kreditgarantien auch Abnahmeangebote sein, die das Vertrauen von Investoren in rentable Investitionen verbessern.

US-Präsident Joe Biden gelang es, in seinem „Inflation Reduction Act“ 350 Milliarden Dollar zur Förderung der erneuerbaren Energien unterzubringen. Damit wollen die USA auch die heimische PV-Produktion durch das Angebot eines 30-prozentigen Zuschusses zu den Produktionskosten fördern, auch dies ist ein sehr attraktives Angebot.

Europa hat die Technologien und das erforderliche Know-how, auch auf dem wichtigen Gebiet der Automatisierung der Produktion nach Maßstäben von Industrie 4.0 und 5.0. Europa hat auch noch die Technologien, die zum Wiederaufbau der gesamten Wertschöpfungskette, vom Polysilizium bis zur Anschlusselektronik der PV-Module, erforderlich sind. Packen wir es an!

Der Autor:

Eicke Weber ist Co-Präsident des European Solar Manufacturing Council (ESMC), eines Interessenverbands von Unternehmen und Forschungseinrichtungen für die Produktion von Photovoltaiksystemen in der EU. Zuvor leitete er das Fraunhofer-Institut für Solar Energiesysteme (ISE).

Mehr: Materialengpässe bremsen Solarboom in Deutschland