Gastkommentar Wir müssen endlich den Datenschatz heben

Daten bilden die Basis für Innovationen und neue Geschäftsmodelle. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Deutschland ein Dateninstitut schaffen, argumentiert Thomas Sattelberger.

Der Autor ist parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für Bildung und Forschung. Thomas Sattelberger

Daten sind das neue Gold. Sie gehören zu den wertvollsten Ressourcen unserer Zeit. Auf ihnen gründen sich Zukunftsbranchen wie das Internet der Dinge, Künstliche Intelligenz, Biotech und Greentech.

Daten bergen gigantisches Potenzial. Sie ermöglichen Innovationen in Forschung und Entwicklung und versetzen uns in die Lage, sie zu kommerzialisieren – in transformierte oder ganz neue Geschäftsmodelle.

Es ist höchste Zeit, die großen Datenschätze unseres Landes endlich zu heben und dabei technologische Souveränität im freiheitlich-demokratischen Rahmen zu schaffen. Deshalb will die Bundesregierung nun ein wichtiges Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umsetzen: die Gründung eines Dateninstituts.

Das ist für Deutschland überfällig. Längst leben wir in einer Datenwelt – aber noch immer nicht in einer Datenökonomie mit deutschen oder europäischen Wurzeln, sondern überwiegend geprägt von amerikanischer Plattformökonomie.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Noch immer tun wir uns hierzulande schwer, Daten erfolgreich miteinander zu verknüpfen und in gemeinwohlorientierte Service-Plattformen oder privatwirtschaftliche Geschäftsmodelle zu skalieren.