 Prüfers Kolumne: Bargeld, die umweltfreundliche Bitcoin-Alternative für Kriminelle

Bares wird Rares: Die Bundesbürger nutzen weniger Cash. Eine Imagekampagne wäre angebracht, etwa für „Slow Money“ – oder eine spitzere Zielgruppe.

Tillmann Prüfer ist Mitglied der Chefredaktion des „Zeit-Magazins“. Der Autor

Ich höre immer wieder, dass das Bargeld auf dem Rückzug ist, denn mit Bargeld gibt es immer wieder Ärger. Zum Beispiel wird es gern zur Geldwäsche benutzt. Und es wird auf dem Schwarzmarkt verwendet. Wer mit einem Geldschein zahlt, der muss ja nicht transparent machen, wo er diesen herhat, und es bleibt auch im Dunklen, wohin er geht.

Man weiß gar nicht, ob es so einen Geldschein überhaupt gibt. Man kann einen Koffer mit Geld unter dem Bett liegen haben, und niemand muss davon wissen. Damit ist Bargeld in etwa so flexibel einsetzbar wie der Bitcoin. Und man muss dafür nicht einmal ins Internet.