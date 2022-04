Gastkommentar – Homo oeconomicus Die Neubauförderung muss dringend reformiert werden – fünf Möglichkeiten

Die bisherige Förderpraxis belohnt einseitig das Energiesparen während der Nutzungszeit. Eine Folge ist, dass die gesamten CO2-Emissionen steigen, kritisiert Ulrich Kriese.

Kriese zufolge sollten nur noch innerorts Gebäude gefördert werden. (Foto: dpa) Neubau

Nachdem auch die von der Bundesregierung zusätzlich bereitgestellte Milliarde Euro für die Förderung energieeffizienten Neubaus am 20. April schon am ersten Antragstag aufgebraucht war, gibt es bis Jahresende nur noch das Förderprogramm für die Effizienzhaus-Stufe 40 mit Nachhaltigkeits-Klasse. Noch folgt die Förderung der alten, auf eine Reduktion des Energieverbrauchs in einem sehr engen Sinne fixierten Förderphilosophie.

Von dieser Einseitigkeit möchte sich die Bundesregierung erfreulicherweise verabschieden. Ab 2023 sollen nur noch Gebäude gefördert werden, die auch in erweiterter Betrachtung als nachhaltig gelten können. Das könnte einen Paradigmenwechsel für den Bausektor bedeuten, der zur Verschwendung von Energie, Land und Ressourcen neigt.

Noch sind die Prinzipien, die für eine reformierte KfW-Förderung gelten sollen, nicht formuliert. Was beim Bauen ist nachhaltig und damit förderwürdig – und was nicht? Fünf wichtige Verbesserungsmöglichkeiten gegenüber der bisherigen Förderung fallen ins Auge:

Treibhausgasemissionen als maßgebliche Kriterien