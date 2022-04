Gastkommentar – Homo oeconomicus Staatsschulden sind keine Wachstumsbremse

Herausgeber von Journals publizieren häufig Aufsätze mit statistisch abgesicherten Effekten. So werden Regierungen allerdings zum Entschulden animiert, beklagt Philipp Heimberger.

Der Ukrainekrieg stellt europäische Länder vor weitere finanzielle Herausforderungen. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank

Um Haushalte und Unternehmen zu stützen, lancierten die Regierungen in Europa enorme Ausgabenprogramme. Das Staatsschuldenniveau stieg kräftig an, auch in Deutschland. Mit dem Ukrainekrieg folgt der nächste Schock, der zu großen Ausgabenplänen führt; diesmal insbesondere für Rüstung und den Umbau der Energieversorgung. Wird der Anstieg des Staatsschuldenniveaus eine zukünftige Wachstumsbremse sein?

Die Ökonomen Carmen Reinhart und Ken Rogoff veröffentlichten 2010 ein Papier mit dem Ergebnis, dass eine Staatsschuldenquote von mehr als 90 Prozent der Wirtschaftsleistung mit deutlich geringeren Wachstumsraten einhergeht.

In Europa beriefen sich Entscheidungsträger und -trägerinnen wiederholt auf Reinhart und Rogoff, um Sparpolitik zu begründen: Höhere Staatsschulden sind schlecht fürs Wachstum! Ungünstig nur, dass der Doktorand Thomas Herndon im Jahr 2013 herausfand: Das Ergebnis einer „magischen“ Schuldengrenze bei 90 Prozent ist gar nicht haltbar, wenn man die Daten- und Auswertungsfehler von Reinhart und Rogoff korrigiert.