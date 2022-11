Asia Techonomics China will in Deutschland Chipfirmen kaufen – das steckt dahinter

Seit Jahren investiert Peking Milliarden in eine eigene Halbleiterindustrie, was zu Fortschritten der Branche geführt hat. Doch der Bedarf ist längst nicht gedeckt – und der Gegenwind stark.

In Deutschland ist eine Debatte um Übernahmen deutscher Unternehmen in der Halbleiterbranche durch chinesische Investoren entbrannt. Am Mittwoch untersagte das Bundeswirtschaftsministerium zwei beantragte Verkäufe nach China.

Die Fälle zeigen: Die Volksrepublik will ihre Kapazitäten in dem wichtigen Sektor unbedingt ausbauen – und geht dafür weltweit auf Einkaufstour.

Die Versuche der Übernahme europäischer Chipproduktionen durch chinesische Unternehmen beschäftigen nicht nur die Bundesregierung, sondern auch Großbritannien. Dort wird derzeit über den Verkauf der größten britischen Chipfabrik Newport Wafer Fab nach China diskutiert.

Bereits vor rund einem Jahr hatte das Unternehmen mitgeteilt, dass es von der chinesischen Nexperia übernommen wurde. Seitdem wird der Deal auf Grundlage des neuen britischen Gesetzes über nationale Sicherheit und Investitionen geprüft. Im Oktober verzögerte sich die Entscheidung bereits zum dritten Mal.

