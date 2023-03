EU-Kolumne Deutschland setzt das wichtigste Klimaschutzpaket der Welt aufs Spiel

Die Bundesregierung nimmt Europa- und Klimapolitik nicht mehr ernst und gefährdet den EU-Klimaschutzplan. Das hat Auswirkungen auf den Rest der Welt.

Dass der Kanzler seinen Verkehrsminister nicht zur Ordnung ruft, ist in Brüssel nicht zu vermitteln. (Foto: Reuters) Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Kanzler Olaf Scholz (SPD)

Auf einmal steht der Klimaschutzplan der EU infrage. Seit anderthalb Jahren wird in Brüssel um Emissionsrechte, Energiepreise und umverteilte Milliarden gekämpft. Und bislang ist der Erfolg enorm: Wenn die EU umsetzt, was bislang vereinbart wurde, sinkt ihr CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent oder sogar etwas mehr. Das war das Ziel des Gesetzespakets „Fit for 55“.

Aber die Fortschritte stehen nun infrage, seit die deutsche Bundesregierung das Gesetz zu den Flottengrenzwerten blockiert, durch das Diesel- und Benzinmotoren in Pkw zum Auslaufmodell werden sollten. Dabei geht es nicht so sehr um das bei diesem einzelnen Gesetz gesparte CO2. Für das Klima macht es keinen großen Unterschied, ob nach 2035 noch ein paar Verbrenner in Europa zugelassen werden.

Aber aufgekündigt wurde nicht nur das fast schon rechtskräftige Gesetz. Aufgekündigt wurde auch der Konsens, dass der innenpolitische Parteienzank die Politik in Europa nicht aufhalten darf.