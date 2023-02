EU-Kolumne Weber gegen von der Leyen: Zwei Deutsche streiten um die Vorherrschaft in Brüssel

Der stärkste Widersacher gegen Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kommt aus der Schwesterpartei. In Brüssel rätselt man über die wahren Motive von Manfred Weber.

Weber ist derzeit Fraktions- und gleichzeitig Parteivorsitzender der Europäischen Volkspartei. (Foto: IMAGO/NurPhoto) EVP-Vorsitzender Manfred Weber

Der zentrale Machtkampf in Brüssel spielt sich zwischen zwei Deutschen ab, die beide aus der gleichen Parteienfamilie stammen: Manfred Weber, CSU-Mitglied und Chef der Europäischen Volkspartei (EVP), agiert immer offener gegen die Politik von Ursula von der Leyen, CDU-Mitglied und Chefin der EU-Kommission.

Zuletzt stachelte Weber seine Leute im Europaparlament auf, gegen eine Resolution zu stimmen, die von der Leyens industriepolitischen Kurs stützen sollte. Dabei wurden dort alle Punkte erwähnt, die der EVP in der Debatte wichtig sind. Die Abgeordneten hatten danach Mühe zu erklären, was ihnen an dem Text nicht passte.

Resolutionen wie diese haben kaum praktische Relevanz. Umso mehr wurde das Manöver als Symbol gedeutet, dass Weber vorhat, von der Leyen weiter unter Druck zu setzen.