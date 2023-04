Die Verzinsung von Unternehmensanleihen ist deutlich über die Dividendenrendite von Aktien gestiegen. Doch nicht nur das macht die Zinspapiere interessant.

In Folge der Zinswende sind Firmenbonds für Anleger wieder attraktiv geworden. Die Renditen von Anleihen steigen

Frankfurt Noch vor einem Jahr war mit Anleihen nicht viel zu verdienen, doch das hat sich mit der rasanten Zinswende der Notenbanken geändert. In Europa werden vor allem die Anleihen von Unternehmen wieder ansehnlich verzinst. Die durchschnittliche Rendite der Zinspapiere von auf Euro lautenden Anleihen mit guter Bonität ist in den vergangenen anderthalb Jahren von 0,4 auf vier Prozent gestiegen.

Das ist auch dann attraktiv, wenn man sich ansieht, was die Unternehmen den Aktionären an Dividenden bieten. Die Dividendenrendite – also die Ausschüttung an die Aktionäre im Vergleich zum Aktienkurs – liegt im breiten europäischen Aktienindex Stoxx Europe 600 mit 3,6 Prozent inzwischen deutlich unter der Rendite von Unternehmensanleihen.

