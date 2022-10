Kommentar Augen auf bei der Anlage-Strategie: Auf die Verschuldung kommt es an

Weil die Zinsen steigen, werden an der Börse die Schulden der Unternehmen neu bewertet. Das ist überfällig – und Anleger sollten die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Der Konzern hat Nettofinanzschulden von knapp 45 Milliarden Euro. (Foto: IMAGO/Ina Fassbender) Vonovia in Dortmund

Gestörte Lieferketten, teure Energie, knappes Gas, steigende Zinsen, hohe Inflationsraten und der russische Angriffskrieg in der Ukraine – das ist ein toxisches Gemisch für die Börse. Angesichts der vielen Krisen erscheint es ratsam, Bares vorzuhalten und nicht voll in Aktien investiert zu sein, erst recht nicht auf Pump.

Das gilt auch für Unternehmen. Die seit Jahresbeginn um fast 60 Prozent eingebrochene Vonovia-Aktie sollten Anleger als Alarmsignal interpretieren: Wer sein Wachstum mit immer höheren Schulden finanziert hat, gerät unter Druck, seitdem die Zinsen rasant steigen.

Vonovia hat Nettofinanzschulden von knapp 45 Milliarden Euro angehäuft. Aus Anlegersicht geht die vereinfachte Rechnung so: Wer früher einen Jahreszins von null bis ein Prozent für so viele Schulden bezahlt hat, musste dafür maximal 450 Millionen Euro in einem Geschäftsjahr aufbringen.