Kommentar China-Reise: Die ökonomistischen Fehlkalküle des Kanzlers

Die Zeiten, in denen die wirtschaftliche Perspektive das Verhältnis zu China dominierte, sollten vorbei sein. Doch Scholz betreibt eine Politik des business as usual, anstatt Abhängigkeiten zu verringern.

Olaf Scholz macht gegenüber China Zugeständnisse und wickelt auch den Einstieg des chinesischen Konzerns Cosco in den Hamburger Hafen ab. Olaf Scholz' Chinareise

Manchmal sind es die kleinen Szenen, die ebenso verräterisch wie aufschlussreich sein können. Als der Bundeskanzler beim jüngsten EU-Gipfel gefragt wurde, warum er mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach China reise und ob das nicht das falsche Signal sei, antwortete Bundeskanzler Olaf Scholz wie so oft etwas übellaunig, wortkarg, aber dennoch mit einem verschmitzten Lächeln: Warum solle das falsch sein, Deutschland habe das doch immer so gemacht. Würde er keine Delegation mitnehmen, dann wäre die Frage nach dem Warum berechtigt, so Scholz.

Business as usual also, in einer Zeit, die mit den vergangenen 30 Jahren im Grunde so gut wie nichts mehr gemein hat. Wie dem auch sei, Scholz fliegt jetzt nach Peking, als allererster Regierungschef des Westens seit Beginn der Pandemie und kurz nachdem sich Xi Jinping als eine Art mächtiger Kaiser von China hat inthronisieren lassen. Das System Xi, es steht für ein neues totalitäres China.