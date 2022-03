Kommentar China wird kein Friedensstifter im Ukraine-Krieg sein

Europa sollte sich keine Hoffnungen auf eine aktive, konstruktive Rolle Chinas im Ukraine-Krieg machen. Mit Peking sprechen muss man trotzdem.

Im Ukraine-Krieg sollte der Westen nicht auf China als Vermittler hoffen. (Foto: imago images / Xinhua) Xi Jinping und Wladimir Putin im Jahr 2019

So begrüßenswert ein stärkeres Engagement Chinas zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine auch wäre – es deutet derzeit vieles darauf hin, dass diese Hoffnungen enttäuscht werden. Dafür sprechen gleich mehrere Gründe.

China ist keine neutrale Partei in dem Konflikt. Trotz des täglichen Herumlavierens – Peking hält fest zu Moskau. Erst am Montag unterstrich Chinas Außenminister das „gemeinsame Bekenntnis zur immerwährenden Freundschaft“ mit Russland. Noch immer, nach all der Zerstörung, den Toten und Verletzen, kann sich China nicht dazu überwinden, Moskau als Aggressor zu identifizieren. Gleichzeitig äußert es Verständnis für den Einmarsch und verurteilt die Sanktionen gegen Russland.

Und schlimmer noch: China wirft den USA und der Nato, also auch Deutschland, vor, dass sie an der Eskalation schuld sind. Das von den USA geführte Militärbündnis habe Schritte unternommen, die die Spannungen an die Zerreißgrenze gebracht hätten, sagte ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums am Mittwoch.

