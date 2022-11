Kommentar Der Bundesregierung fehlt ein Fortschritts-Wumms

Wer der Regierungserklärung des Kanzlers zugehört hat, braucht viel Fantasie, um sie mit der Wirklichkeit in Einklang zu bringen. Die A mpel-Parteien finden nichts wirklich Verbindendes.

Aus der selbst ernannten Fortschrittskoalition ist längst ein pragmatisches Bündnis zur Verhinderung des Schlimmsten geworden, wie viele andere Koalitionen zuvor. (Foto: dpa) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), im Hintergrund Lisa Paus (Grüne)

Normalität ist, wenn Züge pünktlich fahren, Wahlen nicht wiederholt werden müssen, Autobahnen nicht verstopft sind und vieles, vieles mehr. Die Liste ließe sich lange fortsetzen.

Doch diese Normalität kennen die Bürgerinnen und Bürger schon lange nicht mehr. Bundeskanzler Olaf Scholz traf deshalb einen wunden Punkt, als er mit Blick auf Unions-Fraktionschef Friedrich Merz in der Generaldebatte darauf hinwies, dass CDU und CSU in den vergangenen 16 Jahren regiert haben. Das tut weh, ist aber nicht zu leugnen.



Kanzlerin Angela Merkel ließ in den letzten Jahren ihrer Amtszeit die Innenpolitik schleifen – und machte auch in der Außenpolitik längst nicht alles richtig. Wolfgang Schäuble hat sich jüngst zu Recht darüber geärgert, dass die Ex-Kanzlerin nicht in der Lage sei, bei ihrer Russlandpolitik Fehler einzugestehen. Die Koalition von Scholz muss die einseitige Energieabhängigkeit nun angesichts des Angriffskriegs auf die Ukraine in Rekordzeit korrigieren.