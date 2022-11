Kommentar – Der Chefökonom War’s das mit der Energiewende?

Die Bundesregierung ist mit dem Versprechen angetreten, Deutschland von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen. Nun droht die Ampelkoalition zum Bestatter dieser ökologischen Energiewende zu werden.

Nur unter heftigen Willensbildungsschmerzen konnte sich die Ampelregierung dazu durchringen, alle drei noch laufenden Atommeiler immerhin 105 Tage länger als bislang geplant in Betrieb zu halten. (Foto: dpa) Kernkraftwerk

Es wirkt wie aus einer anderen Zeit, doch tatsächlich ist es gerade einmal 13 Monate her, dass die Mehrheit der Bundesbürger Parteien wählte, die sich in einer Koalition dem Klimaschutz als Leitmaxime verschrieben hatten. In dem 144-seitigen „Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ findet sich das Wort „Klima“ allein oder in Wortverbindungen wie „Klimakrise“ oder „Klimaschutz“ nicht weniger als 198 Mal. Bei der Unterzeichnung dieses Koalitionsvertrags am 7. Dezember 2021 musste man den Eindruck gewinnen, als seien SPD, Grüne und FDP gewillt und in der Lage, das Weltklima im Alleingang zu retten.