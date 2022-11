Kommentar Der Kanzler hat die Kritiker seiner Reise eines Besseren belehrt – auch weil er auf die Kritik hörte

Olaf Scholz hat das Beste aus einer schwierigen Reise gemacht. Besonders fallen die Unterschiede zu Angela Merkels letzter Reise auf.

Scholz hat ein wichtiges Signal gesendet: Deutschland kommt seiner Verantwortung nach im Verhältnis zu China und vertritt nicht nur die eigenen Wirtschaftsinteressen. (Foto: dpa) Bundeskanzler Scholz besucht China

Im Flugzeug auf der Rückreise von Peking nach Berlin wirkt Olaf Scholz sichtbar gelöst, für seine Verhältnisse fast schon euphorisch. Er scheint seinen Tagesausflug nach China als Erfolg zu sehen. Dazu hat er allen Grund.

Falscher Zeitpunkt, falsches Signal, falsche Zusammensetzung der Delegation – kaum eine Kanzler-Reise nach China stand so in der Kritik wie Olaf Scholz‘ Kurztrip nach Peking. Am Ende kann festgestellt werden: Er ist auf die Kritik eingegangen und hat seine Reise damit zum Erfolg gebracht.

Die Reise war, gemessen an dem was man bei solchen Gesprächen überhaupt erreichen kann, ein Erfolg. Scholz hat China Deutschlands Standpunkte klar gemacht und Pekings Perspektive aus erster Hand erfahren. Scholz hat aber vor allem gezeigt, dass sich das Verhältnis von Deutschland und China geändert hat.