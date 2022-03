Kommentar Der Mythos vom Ende der Dollar-Dominanz

Die US-Währung wird ihre dominante Stellung im globalen Finanzsystem in den kommenden Jahren behalten. Daran ändern die Sanktionen gegen Russland nichts.

Die führende Position des Dollars in den kommenden Jahren scheint gesichert. (Foto: picture alliance / Ulrich Baumga) Dollar, Euro, Pfund, Yuan und Yen

Angesichts der scharfen Sanktionen gegen Russland warnen einige Experten, dass der US-Dollar seinen Status als weltweite Leitwährung verlieren könnte. Die USA und ihre Verbündeten haben ausgewählte russische Banken vom internationalen Zahlungssystem Swift abgeschnitten und die Währungsreserven des Landes eingefroren. Das könnte Russland noch mehr an die Seite Chinas drängen und dazu führen, dass sich die chinesische Währung als Alternative zum Dollar etabliert, lautet die Sorge.

Das jedoch ist aus mehreren Gründen sehr unwahrscheinlich. Das Kräfteverhältnis im internationalen Währungssystem wird sich in den nächsten Jahren nicht grundlegend verändern. Wenn überhaupt, dann dauert ein solcher Prozess viel länger.

In der aktuellen Krise zeigt sich: Die Stellung des Dollars ist unangefochten. Die Sanktionen gegen Russland sind genau deshalb so schwerwiegend, weil die US-Währung so dominant ist.

Grundsätzlich hat China als wichtigste Handelsnation der Welt das Potenzial, die weltweite Bedeutung seiner Währung auszubauen. Doch um den Dollar herauszufordern, braucht es sehr viel mehr.

