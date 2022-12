Kommentar Der Ölpreisdeckel kann etwas, das andere Sanktionen nicht können

Der Westen probiert eine neue Strafmaßnahme gegen Russland. Sie bringt die Chance mit sich, die Einnahmen des Kreml deutlich zu beschneiden.

Der Westen will den Preis für russisches Öl weltweit drücken. (Foto: STENA BULK via REUTERS) Öltanker auf See

Wie sich der Preisdeckel auf russisches Öl genau auswirken wird, wollen selbst Experten derzeit nicht vorhersagen. Ein solches Instrument wurde bislang nicht erprobt. Wie wirksam es ist, hängt von vielen Faktoren ab.

Aber zumindest gibt es die Chance, dass damit die Einnahmen des Kriegsherrn Wladimir Putin deutlich gesenkt werden. Denn Russlands wichtigste Einnahmequelle ist der Verkauf von Öl. Mehr noch als Gas trug es dazu bei, dass sich das Land eine absurd große Armee aufbauen konnte.

Diesen Geldhahn zuzudrehen, ist nicht einfach. Zunächst einmal mussten die EU-Staaten neue Lieferanten finden. Das war einfacher als beim Gas, aber auch nicht billig. Insbesondere das per Pipeline gelieferte Öl zu ersetzen, ist schwierig. Deshalb gibt es bis heute Ausnahmen für Pipelineöl im Embargo der Europäischen Union und deshalb tritt es erst an diesem Montag in Kraft.