Kommentar Der Wirtschaftsstandort China verliert für ausländische Unternehmen an Glanz

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt kriselt. Und Chinas Staatsführung findet keinen Weg, den Standort auf seiner Erfolgsspur zu halten.

Irrlichternde Coronapolitik. (Foto: Bloomberg) Kontrollen in Schanghai

China galt lange als Eldorado für ausländische Unternehmen. Hohe Wachstumsraten, ein innovatives Umfeld, von dem man lernen kann. Stetig besser werdende Lebensbedingungen für die entsandten Mitarbeiter. Und vor allem: eine im Vergleich zu anderen Wachstumsmärkten hohe Planbarkeit und Stabilität.

Schon seit Jahren bekommt dieses Image immer mehr Kratzer. Doch noch nie hat die Staatsführung unter Xi Jinping ausländischen Unternehmen in der Volksrepublik solch einen Schock versetzt wie in den vergangenen Wochen. Experten schätzen, dass in China derzeit durch die Abriegelung ganzer Städte oder Wohnbezirke deutlich mehr Menschen nicht ihre Wohnung verlassen können, als Deutschland Einwohner hat. Fabriken stehen still, Berichte von teilweise unzumutbaren Bedingungen in Quarantäneeinrichtungen machen die Runde.