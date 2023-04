Kommentar Die deutsche Außenministerin kann es bei ihrer China-Reise nur besser machen als Macron

Nachdem Macrons Besuch in China sich als Reinfall entpuppte, stehen Baerbocks Chancen gut: Die Außenministerin kann als enger Handelspartner auf Augenhöhe auftreten.

Für Baerbock ist der Trip nach China die wohl schwerste Reise ihrer bisherigen Amtszeit. (Foto: dpa) Annalena Baerbock

Berlin Für Annalena Baerbock hat die katastrophale Chinareise von Emmanuel Macron ein Gutes: Ihr erster Besuch in der Volksrepublik als Außenministerin kann nur besser verlaufen. Die Reise des französischen Staatspräsidenten in der vergangenen Woche glich einem nicht enden wollenden Lehrstück darüber, wie man im Umgang mit dem autokratischen Regime nicht auftreten sollte.

Die Liste der Fehler ist lang: Macron fiel EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in den Rücken, als er sich von ihrer China-Grundsatzrede distanzierte – und signalisierte so, dass Europa in der Chinafrage gespalten ist.