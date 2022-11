Kommentar Die Fußball-WM darf nicht zum moralischen Feigenblatt im Umgang mit Katar werden

Wer die Fußball-WM in Katar verteufelt, aber zugleich nach Flüssiggas aus dem Emirat giert, setzt sich zu Recht dem Vorwurf der Doppelmoral aus.

Viele Markenhersteller fragen sich, ob sie mit der Fußball-WM in Katar werben dürfen. (Foto: WITTERS) Khalifa International Stadion in Doha

Die Verunsicherung unter vielen Markenherstellern ist groß: Sollte man, ja darf man überhaupt mit der Fußball-WM werben? Denn kaum taucht der Name Katar in einer Marketingkampagne auf, schlagen die Wellen der Empörung hoch. Wie kann man mit diesem Sport-Event Geld verdienen wollen, wenn in dem Emirat elementare Menschenrechte nicht geachtet und Frauen unterdrückt werden und Homosexualität unter Strafe steht?

Viele der Vorwürfe sind richtig und es ist notwendig, immer wieder darauf hinzuweisen. Doch dass sich die öffentliche Empörung und Boykottaufrufe so auf die Fußball-WM konzentrieren, mutet etwas seltsam an.

Schließlich ist Katar wie selbstverständlich ein immer wichtiger werdender Handelspartner für Deutschland. Um 75 Prozent stieg der Warenaustausch zwischen den beiden Ländern im vergangenen Jahr. Und auch als Investor ist der Wüstenstaat willkommen, nicht nur bei Großunternehmen wie VW oder der Deutschen Bank, sondern auch bei vielen Start-ups.

Kein Fan braucht sich für WM-Begeisterung zu schämen