 Kommentar: Die Parallelen der indischen Adani-Affäre zu Wirecard sind verblüffend

Demonstranten der indischen Opposition werfen Premierminister Narendra Modi in Neu Delhi vor, in der Adani-Affäre zu lange geschwiegen zu haben.

Im Wirecard-Fall hatten Leerverkäufer schon Jahre bevor heimische Ermittlungsbehörden die ersten Finger krumm machten, Alarm geschlagen. Auch in der Affäre um die indische Adani-Gruppe des ehemals reichsten Manns in Asien sind es wieder sogenannte Shortseller, die den Verdacht massiver Missstände erheben – und damit bereits einen Absturz des Börsenwerts von mehr als 110 Milliarden Dollar auslösten.

Angesichts der beispiellosen Vermögensvernichtung ist es unerlässlich, dass die indischen Finanzaufseher schnell Klarheit darüber schaffen, was an den Vorwürfen gegen das Adani-Konglomerat dran ist. Doch knapp zwei Wochen nach Beginn des Börsendramas droht Indien die deutschen Fehler zu wiederholen.

Dabei sind sich das Grundgerüst der Adani-Affäre und das des Wirecard-Skandals erstaunlich ähnlich. Im Fall von Wirecard kamen die dubiosen Geschäftspartner, über die vermeintlich Hunderte von Millionen Euro flossen, aus Singapur, Dubai und den Philippinen.

In den Vorwürfen gegen Adani stehen Briefkastenfirmen und undurchsichtige Fonds aus Mauritius, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Zypern im Fokus. Sie halten milliardenschwere Beteiligungen an der Adani-Gruppe – und stehen im Verdacht, an Kurs- und Bilanzmanipulationen in großem Stil beteiligt zu sein.

Konzerngründer Gautam Adani weist die Anschuldigungen zurück und bezeichnet sie als „kalkulierte Attacke auf Ambitionen Indiens“. Die nationalistische Verteidigungslinie verfing zumindest in Teilen der Bevölkerung. „#IndiaStandsWithAdani“ wurde in Indien zu einem der populärsten Hashtags auf Twitter. Auch das erinnert an die deutschen Wirecard-Verteidiger, die die Kritik an dem Konzern lieber als Angriff auf den heimischen Technologiestandort verstanden, anstatt sich mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen.

Hat die Politik genug Abstand, um die Affäre sachlich zu beurteilen?

Gemeinsam sind den beiden Fällen auch die engen Verbindungen zwischen Unternehmen und Politik. Während sich Kanzlerin Angela Merkel noch 2019, als die Wirecard-Vorwürfe längst bekannt waren, bei einem Staatsbesuch in China für das Unternehmen einsetzte, pflegt auch Adani ein gutes Verhältnis mit Indiens Regierungschef Narendra Modi. Damals wie heute stellt sich die Frage, ob die Politik genug Abstand hat, um die Affäre sachlich zu beurteilen.

In Indien fordert die Opposition einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss über die staatlichen Verstrickungen mit dem Adani-Konzern. Noch blockt diese ab. Die Regierung beteuert lediglich, dass von der Affäre für den Rest der Wirtschaft keine große Gefahr ausgehe. Doch das allein reicht nicht, um das Vertrauen von Investoren zurückzugewinnen. Das gelingt nur mit einer gründlichen Aufarbeitung. Es wäre dem Land zu wünschen, dass dies schneller gelingt, als es bei Wirecard der Fall war.

