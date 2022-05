Kommentar Flüssiggas aus Katar kann nur ein Teil der Lösung sein

Gas aus Katar wird das aus Russland nicht vollständig ersetzen. LNG kann Deutschland zwar bei der Versorgungskrise helfen, doch das wird teuer.

Die Käufer aus Deutschland sollten nicht glauben, dass die Kataris sich auf Verträge mit kurzen Laufzeiten einlassen. (Foto: dpa) Energiepartnerschaft mit Katar

Der Emir von Katar ist ein kluger Geschäftsmann, der auf einem riesigen Gasfeld sitzt. Das macht ihn zu einem geschätzten Gesprächspartner vieler Regierungen in Asien und Europa. Zaubern kann der Emir allerdings nicht. Und zu verschenken hat er auch nichts.

Der Deutschlandbesuch des Emirs und seiner Minister war ein Signal, das sich in etwa so in Worte fassen lässt: Ja, wir kommen gerne mit euch ins Geschäft, aber eure Unternehmen müssen sich bewegen.

Als Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck im März in Katar zu Besuch war, ist bei einigen Beobachtern der Eindruck entstanden, Katar sei der Retter in der Not. Doch das Emirat kann nur einer von vielen Helfern sein.

Die große Menge an russischem Erdgas, die wir über Jahre gedankenlos und zu niedrigen Preisen konsumiert haben, kann Katar nur zu einem Bruchteil ersetzen. Der Rest muss woanders herkommen – oder durch mehr Effizienz verzichtbar werden.

