Kommentar Für die russische Luftfahrt ist kein Comeback in Sicht

Russland hat sich auf die Rolle als Rohstofflieferant verlassen und zu wenig in Technologie investiert. Nun ist es schwer, vom Westen unabhängig zu werden.

Die russische Airline Aeroflot hat einige der Regionalflugzeuge aus russischer Produktion gekauft. Darüber hinaus fand das Flugzeug aber kaum Kunden. (Foto: Reuters) Präsentation des Suchoi Superjet 100 bei der Paris Air Show 2015

Wer das Technikmuseum in Speyer besucht, für den ist ein Abstecher zur Antonow AN 22 Pflicht. Im gewaltigen Laderaum des Frachtflugzeugs wird deutlich, was Luftfahrtingenieure in den 1960er-Jahren geleistet haben. Das größte in Serie gebaute Propellerflugzeug ist eine Legende.

Heute liegt der Firmensitz von Antonow zwar in der Ukraine. Doch das Flugzeug wurde seinerzeit in der Sowjetunion entwickelt, unter maßgeblicher Beteiligung russischer Luftfahrtingenieure wie dem nahe Moskau geborenen Namensgeber Oleg Konstantinowitsch Antonow.

Antonow, Suchoi oder Tupolew – diese Namen stehen für die goldene Ära der russischen Luftfahrtindustrie. Vor allem die beiden Letztgenannten stehen aber auch für den Sturz in die Bedeutungslosigkeit. Er begann mit dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion und zeigt sich mit voller Wucht nun im Ukrainekrieg.