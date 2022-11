Kommentar Großbritannien hat sich verrannt – politisch wie ökonomisch

Der neue Sparplan der Regierung in London dient allein der Schadensbegrenzung. Einen Ausweg aus der britischen Dauerkrise weist er nicht.

Rishi Sunak, Premierminister von Großbritannien, und Jeremy Hunt, Finanzminister von Großbritannien, im britischen Unterhaus.

London Man bekommt gewöhnlich keine zweite Chance, um einen ersten Eindruck zu korrigieren. Genau das aber versucht die neue britische Regierung mit ihrem Finanzplan, den Schatzkanzler Jeremy Hunt am Donnerstag in London vorgestellt hat. Hunt und Premierminister Rishi Sunak wollen mit einem Mix aus Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen jenes Vertrauen an den Finanzmärkten zurückgewinnen, das Sunaks Vorgängerin Liz Truss in ihren 50 Tagen in 10 Downing Street massiv beschädigt hat.

„Unsere Reputation hat eine Delle bekommen“, räumte der britische Premier beim G20-Treffen auf Bali im Rückblick auf die Londoner Chaostage freimütig ein. Dabei war Truss’ Kamikazepolitik nur ein weiterer Versuch, das seit dem Brexit-Referendum 2016 richtungslos treibende Königreich auf einen klaren wirtschaftspolitischen Kurs zu bringen.