Kommentar Großbritannien ist ein Königreich ohne Zukunftsplan

Das Scheitern des britischen Batterie-Start-ups Britishvolt zeigt, woran Großbritannien seit dem Brexit krankt.

Premier Sunak gilt als pragmatischer Premier, eine Zukunftsvision fehlt ihm jedoch. (Foto: via REUTERS) Der britische Premierminister Rishi Sunak im Unterhaus

Seit dem Brexit fragen sich viele diesseits und jenseits der britischen Küste, wofür das stolze Inselreich in der Welt eigentlich noch steht. Ex-Premier Boris Johnson versuchte, dieses Vakuum mit der Worthülse „Global Britain“ zu füllen. Bis heute weiß niemand so recht, was das sein soll. Sein Nach-Nachfolger Rishi Sunak träumt seit Jahresbeginn von einer „Innovation-Nation“ voller unternehmungslustiger Erfinder, die, unterstützt von Weltklasse-Universitäten, die Speerspitze des technologischen Fortschritts darstellen sollten.

Wie weit Britannien davon noch entfernt ist, zeigt die Insolvenz von Britishvolt, jenem Batterie-Start-up, das im Norden Englands für mehr als vier Milliarden Euro eine „Gigafactory“ für die Transformation zur Elektromobilität bauen wollte. Batterien für mehr als 300.000 Elektrofahrzeuge sollten dort pro Jahr produziert werden.