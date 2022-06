Kommentar Habecks Irrtum: Wir brauchen Wachstum, keine Steuererhöhungen

Der Bundeswirtschaftsminister denkt laut über höhere Steuern für Leistungsträger nach. Das ist das völlig falsche Signal zur falschen Zeit.

Mit der Steuerdebatte schreckt der Staat private Investoren ab. (Foto: dpa) Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf Dienstreise

Deutschland steckt mitten in einer Wirtschaftskrise, und der Bundeswirtschaftsminister denkt laut über höhere Steuern nach. Robert Habeck mag derzeit der beliebteste Politiker Deutschlands sein. Doch das sollte den Vizekanzler nicht dazu verleiten, populistisch gegen die sogenannten „Besserverdienenden" Stimmung zu machen. Darunter fallen nämlich nicht nur qualifizierte Fachkräfte, sondern auch Hunderttausende von Mittelständlern und Handwerkern. Für die ist die Einkommensteuer die Unternehmensteuer.

Wenn man niedrige und mittlere Einkommen über eine Abflachung des sogenannten „Mittelstandsbauchs" aufkommensneutral entlasten will, so wie der Grünen-Politiker es sich wohl vorstellt, dann müsste der Spitzensteuersatz ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.000 Euro brutto im Jahr laut Berechnungen des Bundesfinanzministeriums von 42 auf 57,4 Prozent steigen. Da würde sich sogar Helmut Kohl verwundert die Augen reiben. In seiner Ära lag der Spitzensteuersatz bei 53 Prozent.



