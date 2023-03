Kommentar Habecks Wutausbruch: Die Ampel-Koalition macht zu viele leere Versprechen

Der Vizekanzler hat recht. Ob Wohnungsbau, Windkraft oder Wärmepumpen: Zwischen Worten und Taten klaffen bei SPD, Grünen und FDP große Lücken.

Statt sich über durchgestochene Interna zu beschweren, sollte der Wirtschaftsminister besser eine Lösung präsentieren. (Foto: IMAGO/Frank Ossenbrink) Robert Habeck

So ein Wutausbruch wie der von Robert Habeck in den „Tagesthemen“ ist schon außergewöhnlich. Der Vizekanzler beschwert sich über den Widerstand seiner Koalitionspartner SPD und FDP bei Reformprojekten. An der Leistungsbilanz der selbst ernannten Fortschrittskoalition lässt er kein gutes Haar.

Aber Habeck hat schon recht. Wahlversprechen müssen eingelöst werden, sonst glaubt sie niemand mehr – einerseits. Andererseits kann man nicht erwarten, dass SPD, Grüne und FDP nach etwas über einem Jahr an der Regierung mit den Versäumnissen der verstaubten 16 Jahre Merkel-Regierungszeit aufgeräumt haben. Dennoch stimmt die Diagnose, dass zwischen Worten und Taten eine große Lücke klafft.

Erstes Beispiel ist der aktuelle Windkraftgipfel von Habeck. Bundeskanzler Olaf Scholz hat in mehreren Interviews die Benchmark ziemlich hochgelegt. Bis 2030 sollten in Deutschland vier bis fünf neue Windräder pro Tag aufgestellt werden. Wenn also an einem Tag kein Windrad gebaut wird, müssten es am nächsten Tag schon acht bis zehn sein.