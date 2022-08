Die Ökopartei fordert Bürger und Wirtschaft mit fragwürdigen Tipps zum Energiesparen auf. Auch bei der Partnerschaft mit Kanada fahren die Grünen zweigleisig.

„Auch der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung“ – Kretschmann hatte für seine Tipps zum Energiesparen Kritik einstecken müssen. (Foto: IMAGO/Political-Moments) Wirtschaftsminister Habeck (l.) und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann

Die Grünen haben nicht nur eine Moral, sondern gleich zwei, nämlich eine Doppelmoral. Beim Energiesparen strahlt der Heiligenschein der Partei so hell wie nie. Früher ging es um das Verbot von Inlandsflügen oder die Verteuerung des Fleischkonsums. Daraus wurde nichts. Jetzt wollen die grünen Spitzenbeamten von Wirtschaftsminister Robert Habeck das alles in Zeiten der Gaskrise nachholen. Die Umerziehung ist in vollem Gang.



Waschlappen benutzen, vier Minuten duschen, nur kaltes Wasser für die Hände. Für Geschäftsinhaber gibt es auch eine Erziehungsfibel: Im Winter die Türen schließen, es zieht. Leuchtreklamen abschalten, Arbeitsräume nicht so stark heizen. Die Grünen halten Bürger und Geschäftsleute für Kleinkinder. Dabei sparen die breite Mitte der Gesellschaft, die Handwerker und die Familienunternehmer heute schon, bis es wehtut, damit die Energiekosten im Winter sie nicht ruinieren.

