Kommentar Inflation Reduction Act: Bidens Zugeständnisse haben ihren Preis

Nicht die Subventionen in den USA sind das Problem für Europa, sondern die Forderungen nach Gefolgschaft in der radikalen Chinapolitik des US-Präsidenten.

Ein Subventionswettlauf wäre kontraproduktiv. (Foto: ddp/Sipa USA) EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, US-Präsident Joe Biden

Düsseldorf Selten war die Europäische Union auf gute Beziehungen zu den USA so angewiesen wie derzeit. Nichts hat das sicherheitspolitische Unvermögen und die frappierende Abhängigkeit des Kontinents, der sich nach den Erfahrungen mit Donald Trump doch so nach geopolitischer Souveränität sehnt, deutlicher vor Augen geführt als der Ukrainekrieg.

Präsident Joe Biden weiß das. Trotzdem nutzt er die Situation nicht aus. Er gibt sich im Streit über das Gesetz mit dem irreführenden Namen „Inflation Reduction Act“ kompromissbereit und zeigt gegenüber EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Wege auf, die den Auslandsinvestoren diskriminierenden Teil zumindest für Europäer abschwächen könnten – etwa über ein Rohstoffabkommen oder über eine Sonderlösung für europäische Leasing-E-Autos.

In beiden Fällen geht es darum, dass die europäischen Partner von den IRA-Subventionen in Höhe von insgesamt 370 Milliarden Dollar profitieren. So weit, so gut.