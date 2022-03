Kommentar Jetzt müssen Start-ups die europäische Raumfahrt retten

Durch den Ukrainekrieg kann Europa nicht mehr auf Sojus-Raketen aus Russland setzen. Nun zeigt sich, dass technologische Souveränität mehr ist als ein Marketingbegriff.

Sie soll bald zum Jungfernflug starten – und ist plötzlich zu Europas Hoffnungsträger avanciert. (Foto: dpa) Rakete von Isar Aerospace

Der Countdown läuft für die europäische Raumfahrt, und dieses Mal geht es nicht um die Sekunden bis zum Raketenstart. Die Branche zählt die Menge an Raketen, die Europa noch zur Verfügung hat: Es sind nur noch acht.

Vordergründig ist daran der Krieg in der Ukraine schuld. Bis eben war Verlass auf die gute alte Sojus-Rakete aus Russland, wenn der Start der neuen Ariane 6 wieder einmal verschoben werden musste. Und die kleine Vega konnte zuverlässig für Flüge in den niedrigen Erdorbit eingeplant werden – nun steht die Triebwerksfertigung in der Ukraine unter Beschuss.

Aber so einfach ist das nicht. Dass gerade mal acht Raketen übrig sind, zeigt, wie abhängig Europa technologisch von internationalen Partnern ist. Umso wichtiger wäre es gewesen, dass die europäische Raumfahrtagentur Esa den Wettbewerb um Missionen fördert. Stattdessen hat sie die etablierten Anbieter geschützt. Das rächt sich jetzt.