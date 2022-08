Kommentar Kostenpflichtige Retouren im Onlinehandel sind der falsche Weg

Klimaschützer fordern, die Gratis-Rücksendungen abzuschaffen. Doch das würde nicht viel helfen. Es gibt bessere Wege, überflüssige Retouren zu verhindern.

Kaum noch Kunden planen die Retouren ein, zu lästig und aufwendig ist das Rücksenden der Artikel. (Foto: dpa) Paket von Zalando

Es klingt so einfach: Machen wir doch die Retouren im Onlinehandel kostenpflichtig, dann schicken die Menschen weniger Artikel zurück. CO2-Emissionen beim Transport der Pakete werden so vermieden. Doch so simpel geht in diesem Fall Klimaschutz leider nicht.

Zum einen ist die leichtfertige Kaufwut aus den Anfängen des Onlinehandels, als Zalando noch mit „Schrei vor Glück – oder schick’s zurück“ geworben hat, längst einer nüchternen Einkaufslogik gewichen. Kaum noch Kunden planen die Retouren ein, zu lästig und aufwendig ist das Rücksenden der Artikel. Untersuchungen haben gezeigt, dass es Verbraucher im Schnitt 32 Minuten kostet, eine Bestellung zurückzusenden.

Daraus folgt: Eine Beteiligung an möglichen Retourenkosten wird nicht verhindern, dass ein Kunde das falsche Produkt kauft. Es wird sich auch kein Kunde abhalten lassen, einen Artikel zurückzuschicken, der wider Erwarten nicht gefällt oder nicht passt.